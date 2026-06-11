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تركي آل الشيخ ينعى عبدالعزيز مخيون: "فنان كبير ومحترم ومثقف"

كتب : سهيلة أسامة

02:03 م 11/06/2026

تركي آل الشيخ

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نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنان القدير عبد العزيز مخيون، الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة.

تعليق تركي آل الشيخ


وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "رحمه الله.. فنان كبير ومحترم ومثقف، لمست ذلك في اتصال هاتفي جمعني به منذ سنوات.. خالص عزائي لأسرته الكريمة ومحبيه".

جنازة عبدالعزيز مخيون


وشيعت جنازة الفنان الراحل أمس الأربعاء عقب صلاة العصر من المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

أزمة عبدالعزيز مخيون الصحية الأخيرة


وكان عبد العزيز مخيون تعرض خلال الأيام الماضية لأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، وخضع للرعاية الطبية داخل قسم العناية المركزة.

آخر أعمال عبدالعزيز مخيون


شارك الفنان الراحل في موسم دراما رمضان 2026 من خلال عدد من الأعمال الفنية، من بينها مسلسل "إفراج" بطولة عمرو سعد، وتارا عماد، وسما إبراهيم.

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تركي آل الشيخ عبدالعزيز مخيون مسلسل إفراج

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