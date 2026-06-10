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حاتم صلاح للراحل عبدالعزيز مخيون: "هتوحشني أوي وكان ليا الشرف الكبير إني وقفت قدامك"

كتب : نوران أسامة

03:51 م 10/06/2026 تعديل في 04:16 م

"هتوحشني أوي".. حاتم صلاح يودع عبدالعزيز مخيون برس

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نعى الفنان حاتم صلاح الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع أزمة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى.

ونشر حاتم صلاح صورة أرشيفية تجمعه بالفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "رحمة الله وعفوه وغفرانه للفنان القدير العملاق عبدالعزيز مخيون.. هتوحشني أوي، وكان ليا الشرف والفخر الكبير إني وقفت قدامك، هتوحشني يا أبو شداد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وجسد الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون في دراما رمضان الماضي شخصية والد الفنان حاتم صلاح ضمن أحداث مسلسل "إفراج".

موعد ومكان جنازة عبدالعزيز مخيون

وأعلنت أسرة الفنان الراحل أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير في قرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يُوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.

نجوم الفن ينعون عبدالعزيز مخيون

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الفنانين الذين نعوه، الفنان أشرف زكي، الذي عبر عن حزنه لرحيل الفنان الكبير، كما نعت الفنانة رانيا محمود ياسين الراحل وكتبت: "أستاذي الراقي المحترم المثقف، رحمك الله وأسكنك جنات النعيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما كتب الفنان عصام السقا: "رحل فنان كبير وإنسان مثقف ومحترم، عاش محافظًا على قيمته ومكانته، وترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا سيبقى شاهدًا على مسيرته".

ومن جانبه، كتب الفنان حسين فهمي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، أحد أبرز رموز الفن المصري، وصاحب المسيرة الإبداعية الثرية التي امتدت لعقود، وترك بصمة فنية وإنسانية ستظل راسخة في وجدان جمهوره ومحبيه".

حاتم صلاح ينعى عبد العزيز مخيون


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