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تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون

كتب : سهيلة أسامة

12:01 م 10/06/2026 تعديل في 03:46 م

عبد العزيز مخيون

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رحل عن عالمنا، اليوم الأربعاء، الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى.

موعد ومكان جنازة الفنان عبدالعزيز مخيون

وأعلنت أسرة الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، من المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يُوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.

نقل عبدالعزيز مخيون للمستشفى

وكان الفنان الراحل تعرض خلال الأيام الماضية لأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، وخضع للرعاية الطبية داخل قسم العناية المركزة.

ويعد عبد العزيز مخيون واحدا من أبرز الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية بأعمال مميزة في السينما والدراما والمسرح، وترك بصمة كبيرة لدى الجمهور على مدار مشواره الفني.

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