تصدر اسم رجل الأعمال صبري نخنوخ تريند محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول أنباء القبض عليه على خلفية اتهامات تتعلق باقتحام معرض سيارات والتعدي على العاملين به.

وبالتزامن مع هذه الحادثة أعاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور جمعت صبري نخنوخ بعدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان أحمد السقا، والفنانة فيفي عبده، والمطرب سعد الصغير، والمطرب محمد فؤاد، ومصطفى شعبان ومحمد رمضان وآخرون.

تفاصيل الواقعة

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات، يفيد بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وقالت النيابة العامة، في بيان سابق، إن تحريات الشرطة أيدت الواقعة، وكشفت عن تزعم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستغلين الأموال والأسلحة في تسهيل نشاطهم.

اقرأ أيضا:

بالصور.. عقد قران الممثلة هايدي كامل والبلوجر عبدالله التركي





بفستان أسود.. كارولين عزمي تخطف الأنظار والجمهور:"أجمل البنات"



