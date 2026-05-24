حلت النجمة هند صبري ضيفة على أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج on the road الذي يقدمه الإعلامي بلال العربي، وتحدثت خلاله عن حياتها الشخصية والمهنية.

هند صبري تتحدث عن التغيير الذي طرأ على المجال الفني مؤخرا

وأوضحت هند خلال الحوار أن المجال الفني والتمثيل اختلف في السنوات الأخيرة عما كان في بداية مشوارها، وخاصة فيما يتعلق باحترام أساتذة المهنة سواء في الخبرة أو العمر، مشيرة إلى أنها قدمت فيلم أحلي الأوقات، بطولة مشتركة جمعت بينها وبين منة شلبي وحنان ترك، مشددة على أن الأخيرة كانت صاحبة رصيد أعلى منها ومن منة ونجمة أكبر منهما ولم تفكرا وقتها بالدخول في مقارنة معها ولكن كان هناك احترام لكونها سبقتهما في العمل.

وتابعت هند موضحة الفرق في وقتنا الحالي، قائلة إن الرؤوس تساوت مؤخرا بسبب عدد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي لأي شخص (الفولورز)، مشيرة إلى أن المدرسة القديمة يجب احترامها في موقع التصوير وكذلك احترام العاملين بالأقسام الأخرى، قائلة "دلوقتي بقت سمك لبن تمر هندي"، ولكن مازال هناك بعض الملتزمين.

هند صبري تشارك في رمضان 2026 بمسلسل مناعة

هند صبري قدمت في رمضان 2026 مسلسل مناعة إخراج حسين المنباوي، بطولة ميمي جمال، أحمد خالد صالح، محمد أنور، مها نصار، كريم قاسم، هدى الإتربي.

يذكر أن برنامج On The Road، يُعرض عبر قنوات روتانا سينما، روتانا موسيقى وLBC، وحقق الموسم الأول نجاحا جماهيريا كبيرا، واستضاف نجوم الفن، من بينهم: يسرا، نيللي كريم، إيمي سمير غانم، مايا دياب، أمينة خليل.

