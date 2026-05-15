إعلان

بكاء وتأثر فين ديزل في كواليس احتفال مهرجان كان بمرور ربع قرن على"Fast & Furious"

كتب : مروان الطيب

02:00 ص 15/05/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    النجم العالمي فين ديزل
  • عرض 12 صورة
    النجمة ميشيل رودريجيز
  • عرض 12 صورة
    تأثر وبكاء فين ديزل في مهرجان كان
  • عرض 12 صورة
    فعاليات مهرجان كان السينمائي
  • عرض 12 صورة
    ابنة بول ووكر تحتضن فين ديزل على الريد كاربت
  • عرض 12 صورة
    فين ديزل في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 12 صورة
    النجمة ميشيل ورديجيز
  • عرض 12 صورة
    فين ديزل مع أبطال سلسلة أفلام الغاضب والسريع في مهرجان كان
  • عرض 12 صورة
    فين ديزل مع نجوم فيلمه في مهرجان كان
  • عرض 12 صورة
    فين ديزل في مهرجان كان
  • عرض 12 صورة
    النجم تيريس جيبسون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 79 هذا العام، احتفالا كبيرا بمرور 25 عاما على طرح أول أجزاء سلسلة السباقات والإثارة الشهير "Fast & Furious بحضور أبطاله وصناعه.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي على "فيسبوك"، مقطع فيديو من كواليس الاحتفال ظهر خلاله بطل السلسلة النجم العالمي فين ديزل وهو يبكي متأثرا بحديثه عن رحيل نجم السلسلة وصديقه المقرب بول وواكر، وكانت من بين الحضور ابنة الراحل بول ووكر، وجمعتها العديد من اللحظات العفوية مع صديق والدها فين ديزل على الريد كاربت.

وقال فين ديزل في كلمته عن التكريم: "إنه من الصعب مشاهدتي لذلك الأمر بسبب أن هناك العديد من اللحظات التي شاهدتموها أراها بشكل مختلف، لم أكن أريد البكاء، وأتمنى أن يحصل الجميع على أخ مثل بول وولكر، وكان بعد كل عرض خاص للفيلم كان دائما يجلس بجانبي، ولن يستطع أحد ملء مكانه".

آخر أجزاء سلسلة "Fast and Furious"

كانت آخر أجزاء سلسلة أفلام "Fast and Furious" بعنوان "Fast X" وعرض عام 2023، وحقق الفيلم نجاحا جماهيرا كبيرا وقت عرضه بالسينمات.

فين ديزل ينتظر عرض الجزء الأخير من سلسلة "Fast & Furious" في 2028

ينتظر النجم فين ديزل عرض الجزء الأخير من السلسلة بعنوان "Fast Forever" المقرر عرضه بالسينمات بحلول عام 2028.

ويشاركه بطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود هم ذا روك، جيسون ستاثام، جيسون موموا، ناتالي إيمانويل، ميشيل رودريجيز.

كواليس الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي

تقام فعاليات الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في الفترة من 12 حتى 23 مايو الجاري، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية.


اقرأ أيضا:
محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي

نجل شعبان عبدالرحيم لمصراوي: "ابنة أخي بخير ووالدها أعلن وفاتها بسبب خلافات"

مهرجان كان السينمائي بول ووكر فين ديزل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد الأحد.. والحرارة تصل لـ44
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد الأحد.. والحرارة تصل لـ44
لأول مرة.. ابنة محمد حماقي تظهر في ألبومه الجديد "سمعوني"- صور وفيديو
زووم

لأول مرة.. ابنة محمد حماقي تظهر في ألبومه الجديد "سمعوني"- صور وفيديو

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم
رياضة محلية

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم
"السياحة" تطلق تطبيق "رفيق" لخدمة حجاج السياحة المصريين
أخبار مصر

"السياحة" تطلق تطبيق "رفيق" لخدمة حجاج السياحة المصريين
بعد الاتفاق على رحيله.. من يتحمل تكلفة الشرط الجزائي بعقد توروب؟
رياضة محلية

بعد الاتفاق على رحيله.. من يتحمل تكلفة الشرط الجزائي بعقد توروب؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة مغادرة توروب.. كيف اشترى الأهلي الوقت لإنقاذ الموسم الجديد؟
* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية