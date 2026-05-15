شهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 79 هذا العام، احتفالا كبيرا بمرور 25 عاما على طرح أول أجزاء سلسلة السباقات والإثارة الشهير "Fast & Furious بحضور أبطاله وصناعه.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي على "فيسبوك"، مقطع فيديو من كواليس الاحتفال ظهر خلاله بطل السلسلة النجم العالمي فين ديزل وهو يبكي متأثرا بحديثه عن رحيل نجم السلسلة وصديقه المقرب بول وواكر، وكانت من بين الحضور ابنة الراحل بول ووكر، وجمعتها العديد من اللحظات العفوية مع صديق والدها فين ديزل على الريد كاربت.

وقال فين ديزل في كلمته عن التكريم: "إنه من الصعب مشاهدتي لذلك الأمر بسبب أن هناك العديد من اللحظات التي شاهدتموها أراها بشكل مختلف، لم أكن أريد البكاء، وأتمنى أن يحصل الجميع على أخ مثل بول وولكر، وكان بعد كل عرض خاص للفيلم كان دائما يجلس بجانبي، ولن يستطع أحد ملء مكانه".

آخر أجزاء سلسلة "Fast and Furious"

كانت آخر أجزاء سلسلة أفلام "Fast and Furious" بعنوان "Fast X" وعرض عام 2023، وحقق الفيلم نجاحا جماهيرا كبيرا وقت عرضه بالسينمات.

فين ديزل ينتظر عرض الجزء الأخير من سلسلة "Fast & Furious" في 2028

ينتظر النجم فين ديزل عرض الجزء الأخير من السلسلة بعنوان "Fast Forever" المقرر عرضه بالسينمات بحلول عام 2028.

ويشاركه بطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود هم ذا روك، جيسون ستاثام، جيسون موموا، ناتالي إيمانويل، ميشيل رودريجيز.

كواليس الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي

تقام فعاليات الدورة الـ 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في الفترة من 12 حتى 23 مايو الجاري، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية.



اقرأ أيضا:

محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي





نجل شعبان عبدالرحيم لمصراوي: "ابنة أخي بخير ووالدها أعلن وفاتها بسبب خلافات"



