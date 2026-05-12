عبّر الفنان صلاح عبد الله، عن حزنه الكبير على رحيل الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، مؤكداً تأثره الشديد بالفيديو الذي جمع بسمة وهبة بالفنان الراحل قبل وفاته بفترة ليست بعيدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة المحور، أنه كان يدعو للفنان الراحل بالرحمة ويقرأ له الفاتحة، قبل أن يشاهد اللقاء الكامل الذي وصفه بالمؤثر للغاية، خاصة أنه كان قبل فترة قصيرة من تدهور الحالة الصحية الأخيرة للفنان الكبير.

معاناة عبدالرحمن أبو زهرة مع المرض

وتابع حديثه قائلاً إن ظهور عبدالرحمن أبو زهرة خلال اللقاء حمل قدراً كبيراً من الإنسانية والدفء، وهو ما انعكس بوضوح على حالة التأثر التي شعر بها كل من شاهد الفيديو.

وأشار الفنان إلى أهمية الوفاء مع الفنانين، خاصة عندما يتقدم بهم العمر ويمرون بظروف صحية صعبة، مؤكداً أن اللفتات الإنسانية البسيطة يكون لها أثر بالغ في نفوسهم.



وقال موجهاً حديثه إلى بسمة وهبة: "الفنان بالذات لما بيتقدم بيه السن وبيمر بظروف صحية صعبة، أي لفتة وفاء كده جميلة زي اللي إنتي عملتيها وداخلة عليه بورد ومشرقة وبتبتسمي، خليتيه يتكلم كمان»، في إشارة إلى السعادة التي شعر بها الفنان الراحل أثناء استقبالها داخل منزله".

تفاصيل لقاء بسمة وهبة مع عبدالرحمن أبو زهرة

ومن جانبها، أكدت الإعلامية بسمة وهبة أنها ذهبت إلى الفنان الراحل داخل منزله خصيصاً لتقديم الحلقة معه، موضحة أنها لم تكن تقدم حلقات خارج الأستوديو، لكنها حرصت على الذهاب إليه تقديراً لقيمته الكبيرة.

وقالت: "طبعاً، روحت لحد عنده وأبوس راسه كمان"، مضيفة أن عبد الرحمن أبو زهرة تحدث معها مطولاً خلال اللقاء وكشف لها كثيراً من الكواليس الإنسانية الخاصة بحياته، وعلاقته بزوجته الراحلة، ومدى وفائه لها بعد رحيلها.

واختتم صلاح عبد الله حديثه بالدعاء للفنان الراحل، قائلاً: "جنة ونعيمها بإذن الله، ويجعل معاناته في ميزان حسناته بالذات في الفترة الأخيرة من حياته يا رب".

موعد عزاء عبدالرحمن أبو زهرة

أعلن أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، عن موعد ومكان العزاء، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك".

وكتب: "تلقي العزاء في الفقيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس قاعة السلام غدًا الأربعاء 13 مايو إن شاء الله".

وشيعت جنازة الفنان الراحل اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، وفقًا لوصيته، حيث مر جثمانه من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي بالعتبة في مشهد وداع مؤثر.

