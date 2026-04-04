كشف أحمد نجل النجم عبدالرحمن أبو زهرة تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لوالده، بعد إعلانه مساء اليوم نقله المستشفى ودخوله العناية المركزة منذ ثاني أيام العيد.

سبب الأزمة الصحية

وقال "أحمد في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" إن حالة والده كانت جيدة في مارس الماضي واحتفالنا جميعا بعيد ميلاده، لكن قبل العيد أصيب بنزلة برد وتدهورت حالته الصحية مما استدعى دخوله المستشفى.

وأوضح أنه في البداية كانت هناك مشكلة في ضعف نسبة المعادن والهيموجلوبين في الدم، لكن مع الوقت حدث فقدان في الوعي، ومشاكل وضيق في التنفس والرئة.

وأضاف: "حتى الآن والدي في المستشفى ولا نعلم متى سيخرج من العناية المركزة في انتظار ما ستسفر عنه حالته الصحية الفترة المقلبة".

نقل عبدالرحمن أبو زهرة للعناية المركزة

أعلن أحمد نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن تدهور الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا نقله إلى غرفة العناية المركزة خلال الأيام الماضية، وذلك عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب نجل الفنان: "تم نقل الوالد لغرفة العناية المركزة من تاني يوم العيد.. ياريت ندعيله كلنا ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع ينور بيته وأسرته"، مطالبًا الجمهور ومحبي والده بالدعاء له في هذه الظروف الصحية الصعبة.

يعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة التي تركت بصمة كبيرة في قلوب الجمهور، منها لن أعيش في جلباب أبي"، "أرض الخوف"، "النوم في العسل"، "الجماعة"، "عمر بن عبدالعزيز"،

