ماريان خوري تعلن تنحيها عن منصب المدير الفني لمهرجان الجونة: "اتخذت القرار الصعب"

كتب : مصطفى حمزة

12:10 م 02/02/2026

ماريان خوري

أعلنت المخرجة ماريان خوري، تنحيها عن منصب المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، بعد 3 سنوات من توليها المهمة.

وكشفت ماريان خوري، عبر صفحتها الرسمية، في موقع فيسبوك، عن قرارها، وفي منشور تحت عنوان: "يوسف شاهين يناديني"، قالت: "أكتب لأشارك أنني اتخذت القرار الصعب بالتنحي عن دوري كمدير فني لمهرجان الجونة السينمائي".

وتابعت: "بينما أصل إلى نهاية هذا الفصل الرائع، أجد نفسي أتأمل بامتنان عميق على السنوات الثلاث الاستثنائية التي قضيتها في هذه الفترة، بعد أن خطوت عام 2023 في وقت حرج عندما كانت المهمة الصعبة المتمثلة في إعادة تحديد الموقع الاستراتيجي ضرورية، أشعر أنني ساهمت بما أستطيع من أجل حب GFF والسينما. حان الوقت الآن للخروج تمهيد الطريق لمنظورات جديدة".

وأضافت: "اليوم وأنا أنظر للخلف أشعر بفخر كبير ليس فقط بالأفلام والفنانين الذين أحضرناهم للجونة، ولكن بالمواهب الناشئة التي دعمناها وشفناها تطير وتزدهر في الصناعة، لقد بنينا مجتمعًا متينًا وفرصًا للتواصل الشبكي لصانعي الأفلام الناشئين الشباب والتي تتضمن مجموعة واسعة من البرامج التي يمكنهم الوصول إليها محليًا وإقليمًا ودوليًا".

واختتمت ماريان خوري: "على الرغم من أن رحلتي الشخصية تأخذني الآن في اتجاهات جديدة، إلا أن علاقتي بمهرجان الجونة ستظل دائمًا، شكرًا لكل من أعضاء الفريق على الثقة والإبداع والتعلم والتحديات. سأظل ممتنة إلى الأبد لهذا الحدث البارز".

وتولت ماريان خوري، منصب المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، منذ عام 2023، لثلاث دورات متتالية، وهي الدورات السادسة والسابعة والثامنة .

من اعتذار ماريان

