أكد الفنان عمرو سعد أن قراره الاعتزال المؤقت للدراما والتفرغ للسينما جاء بعد 5 سنوات من العمل المتواصل، مشيرًا إلى أن الوقت حان للعودة إلى "بيته" الأصلي وهو السينما، حيث لديه مشاريع جديدة يريد التركيز عليها.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الجمهور منحه أكبر النجاحات في الوطن العربي خلال السنوات الماضية، لكن لديه تحفظات على بعض الأعمال السينمائية يحتاج أن يعمل عليها الآن.

وأضاف أنه فخور بما قدمه وبقيمة أعماله التسويقية، متابعًا: "أنا أعلى وأغلى ممثل في الوطن العربي والناس كلها عارفة كده"، مؤكدًا أن أي فنان يقدم عملًا هادفًا يجب أن يُحترم، وأن الجمهور هو الحكم الأساسي والأهم على الإطلاق، وأنه لا يستطيع أن "يغش" جمهوره أو يروج لأكاذيب.

وتابع الفنان عمرو سعد أنه بذل مجهودًا كبيرًا في فيلم "الغربال" وأن لديه تعاقدات لأفلام قادمة، معتبرًا أن 5 سنوات في مجال الدراما التلفزيونية "كتير" بالنسبة له ويحتاج إلى تجديد وتحدٍ فني مختلف.

وأشار سعد إلى سعادته بتأثير أعماله حتى خارج الإطار المعتاد، مؤكدًا أن مسلسل "شارع عبدالعزيز" حقق رواجًا غير عادي، حيث قابل وزيرًا سابقًا أخبره أنه وأثناء وجوده في السجن، كانوا يستمعون للمسلسل "زي ما بنشغل المروحة"، وهو ما يعتبره شهادة على صدق التواصل ونجاح العمل الفني الهادف.