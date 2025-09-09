بإطلالة هادئة ورقيقة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد أنظار الجمهور والمتابعين، بعد ظهورها بإطلالة هادئة وجذابة.

نشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان أسود طويل.

لاقت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "احلي واحدة في العالم"، "أحب لون الشعر"، "زي القمر"، "باربي أوي"، "هو في جمال كدا"، "جميلة الجميلات".

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

