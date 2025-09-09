إعلان

بإطلالة هادئة ورقيقة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار من أحدث ظهور

11:15 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    هنا الزاهد
    هنا الزاهد
    هنا الزاهد
    هنا الزاهد
كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد أنظار الجمهور والمتابعين، بعد ظهورها بإطلالة هادئة وجذابة.

نشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان أسود طويل.

لاقت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "احلي واحدة في العالم"، "أحب لون الشعر"، "زي القمر"، "باربي أوي"، "هو في جمال كدا"، "جميلة الجميلات".

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "7 Dogs" بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

