محمد هنيدي في فيديو مع أحمد السقا :"كل ما أقعد معاه بتزيد همومي أكتر"

09:08 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    محمد هنيدي وأحمد السقا
    محمود البزاوي مع أحمد السقا ومحمد هنيدي من كواليس همام في أمستردام
    الفنان محمد هنيدي والفنان أحمد السقا
    السقا ومحمد هنيدي
    محمد هنيدي (3)
    الفنان محمد هنيدي
    أحمد السقا
    الفنان أحمد السقا
كتب - معتز عباس:

شارك النجم محمد هنيدي الجمهور والمتابعين مقطع فيديو كوميدي جمعه بالنجم أحمد السقا.

ونشر هنيدي الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "أنا عايز أقولكم حاجة بقى شهادة للتاريخ مهما كان جوايا هموم مجرد ما اقعد مع السقا بتزيد همومي اكتر".

يذكر أن محمد هنيدي شارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، بمشاركة كل من محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة UnitedStudios.

وعرض لـ أحمد السقا خلال الفترة الماضية بدور العرض السينمائي فيلم "أحمد وأحمد" بمشاركة الفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا.

أحمد السقا محمد هنيدي
