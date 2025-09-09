إعلان

أحدث جلسة تصوير لـ ميرنا جميل أمام البحر.. والجمهور يغازلها (صور)

08:59 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل تستمتع بتناول الكرز
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل (2)
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل (1)
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل في رحلتها الخارجية (2)
  • عرض 6 صورة
    ميرنا جميل في رحلتها الخارجية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ميرنا جميل الجمهور والمتابعين، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

خطفت ميرنا جميل أنظار متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت تعليقا، على الصور: ""كرز يجعلني أعيش في سعادة".

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمله اوي بجد"، "تحفة فنية"، "قمر يا ايسو"، "الجمال والرقة وخفة الدم و اجتمعوا مع بعض"، "حاجة حلوة و جميلة".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

اقرأ أيضا..

نور عامر منيب تنعى الفنان عمرو ستين خطيب شقيقتها مريم

محمد رمضان يروج لحفله في أمريكا يناير 2026

ميرنا جميل مسرحية ألف تيتة وتيتة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة