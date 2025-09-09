أحدث جلسة تصوير لـ ميرنا جميل أمام البحر.. والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ميرنا جميل الجمهور والمتابعين، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

خطفت ميرنا جميل أنظار متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت تعليقا، على الصور: ""كرز يجعلني أعيش في سعادة".

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمله اوي بجد"، "تحفة فنية"، "قمر يا ايسو"، "الجمال والرقة وخفة الدم و اجتمعوا مع بعض"، "حاجة حلوة و جميلة".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

اقرأ أيضا..

نور عامر منيب تنعى الفنان عمرو ستين خطيب شقيقتها مريم

محمد رمضان يروج لحفله في أمريكا يناير 2026