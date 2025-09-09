إعلان

بالتزامن مع قصف قطر..مي عمر تدعم الجيش المصري بهذه الطريقة

08:57 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

مي عمر

كتب- مروان الطيب:

دعمت الفنانة مي عمر القوات المسلحة المصرية ضد ما يحدث من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعديه السافر على الدول العربية كان آخرها استهداف دولة قطر الشقيقة.

ونشرت مي عمر صورة لاصطفاف الجيش المصري عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام وكتبت: "إحنا مصر إحنا جيش لا يهزم إحنا الشرف والعقيدة، كلنا جيش مصر".

وكانت آخر مشاركات مي عمر في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إش إش" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن مي عمر تشارك بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.
مي-عمرة-على-انستجرام

مي عمر الجيش المصري
