محمد رمضان يروج لحفله في أمريكا يناير 2026

كتب- مروان الطيب:

روج الفنان محمد رمضان لحفله الغنائي المرتقب المقرر إقامته في أمريكا مطلع العام المقبل.

وأعاد محمد رمضان نشر الملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر صفحته على انستجرام وكتبت الشركة المنظمة: "محمد رمضان سيحيي حفلا على مسرح MSG يوم السبت 17 يناير في نيويورك".

كشف الفنان محمد رمضان مؤخرا عن تفاصيل تعاونه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: " المفاجأة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع التاني من سبتمبر، وسعيد بالتعاون معاها واهتمامها بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني وأغنيتها المفضلة بم بم ويارب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".

يذكر أن، محمد رمضان ينتظر عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

