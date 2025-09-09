بإطلالة جريئة.. يارا السكري تستمتع بآخر أيام الصيفية

كتب- مروان الطيب

تواصل الفنانة يارا السكري الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صور جديدة عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وظهرت يارا في الصور بإطلالة جذابة وجريئة مستمتعة بآخر أيام الصيفية، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية،وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل فهد البطل، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

