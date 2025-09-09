إجهاض وعملية في البنكرياس.. نجوم الفن في المستشفى

كتبت- نوران أسامة:

شهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية سلسلة من الأزمات الصحية التي طالت عددًا من الفنانين، استدعت دخول بعضهم المستشفى وخضوعهم للرعاية الطبية.

رنا رئيس

تعرضت الفنانة الشابة رنا رئيس لأزمة صحية أول أمس، بعدما أصيبت بنزيف حاد استدعى نقلها إلى المستشفى، وكشفت والدتها خبيرة التجميل زينب حسن، في تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي، أن رنا دخلت غرفة العمليات بعد تعرضها لمضاعفات إثر إجهاض جنينها الأول قبل شهر.

أنغام

خضعت الفنانة أنغام لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا لاستئصال جزء من البنكرياس، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

سامح حسين

أعلن الفنان سامح حسين منذ أيام عن تعرضه لوعكة صحية، وشارك جمهوره منشورًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تضمن آية قرآنية، الأمر الذي أثار قلق محبيه.

محمد منير

كشف الفنان الكبير محمد منير عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، ما استدعى دخوله المستشفى، وهو الآن في مرحلة استكمال العلاج تحت إشراف الأطباء.

محمد صبحي

أما الفنان محمد صبحي، فقد نُقل الشهر الماضي إلى غرفة العناية المركزة بعد هبوط صحي نتيجة الإجهاد المتواصل. وأكد المقربون أن حالته مستقرة، ويتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

نجوى فؤاد

الفنانة نجوى فؤاد تعرضت مؤخرًا لكسر في ذراعها، مما أجبرها الوضع على التوقف عن ممارسة عملها الفني، ما انعكس أيضًا على وضعها المادي بسبب تكاليف العلاج التي تمر بها.

مسلم

كشف مطرب المهرجانات مسلم عن تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة نتيجة انسداد في أحد شرايين القلب، ما استدعى احتجازه بالمستشفى. وأكد عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" أنه يخضع للرعاية الطبية اللازمة.

