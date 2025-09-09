"يسلم هالصباح".. نادية الجندي تنشر صور لها والجمهور يغازلها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها على السوشيال ميديا صورًا جديدة من أحدث ظهور لها ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت نادية الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله بإطلالة كاجوال.

ولاقت الصور إعجاب جمهور وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "صباح الورد، عسل، ماشاء الله، لسه شباب، سر رشاقتك يافنانة، يسلم هالصباح".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

