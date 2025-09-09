بالصور| أحمد حلمي يلتقي رامي عياش بمطار القاهرة

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره مقطع فيديو جمعه مع الفنان اللبناني رامي عياش، أثناء تواجدهما في المطار.

ونشر "حلمي" الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلّق: "حبيبي يا رامي، بمطار مصر مع حبيب القلب".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي كان فيلم "واحد تاني"، الذي عُرض في موسم عيد الفطر عام 2022، وشارك في بطولته روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو وهبة. الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

