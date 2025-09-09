إعلان

بالصور| أحمد حلمي يلتقي رامي عياش بمطار القاهرة

04:01 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد حلمي_
  • عرض 4 صورة
    أحمد حلمي
  • عرض 4 صورة
    أحمد حلمي.._
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره مقطع فيديو جمعه مع الفنان اللبناني رامي عياش، أثناء تواجدهما في المطار.

ونشر "حلمي" الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلّق: "حبيبي يا رامي، بمطار مصر مع حبيب القلب".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي كان فيلم "واحد تاني"، الذي عُرض في موسم عيد الفطر عام 2022، وشارك في بطولته روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو وهبة. الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

اقرأ أيضًا:

من "الزيرو" لـ"الحجاب".. كيف دعم شريف منير ابنته أسما في كل قراراتها؟

نور إيهاب ويوسف عمر أبطال الحكاية الأخيرة من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

بالصور | عبير صبري تشارك الجمهور أحدث ظهور لها.. وروجينا تغازلها

بإطلالتين مختلفتين.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ رانيا منصور رفقة ابنتها أمام البحر

هدى المفتي تنشر إطلالات متنوعة تودع بها الصيف

الفنان أحمد حلمي أحمد حلمي على إنستجرام أحمد حلمي يلتقي رامي عياش مطار القاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"يسلم هالصباح".. نادية الجندي تنشر صور لها والجمهور يغازلها

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم