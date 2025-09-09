سما المصري: "مش هروح ألمس الكعبة بفلوس غيري"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة سما المصري صورة لها بالحجاب عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلقت: "أنا لما أروح أزور بيت الله وقبر الحبيب هاطلع من فلوسي الحلال، لما ربنا يكرمني أكتر وأجيبها من شغلي".

وتابعت: "اللي عايز يساعدني بجد يبعتلي رسالة أعمل إعلان لو عنده أي منتج، غير كده كتر خيركم، أنا مش هاروح ألمس الكعبة بفلوس غيري.. شكرًا".

يذكر أن الفنانة سما المصري أعلنت ارتداء الحجاب والابتعاد عن نشر أي محتوى يتضمن جرأة أو خروج عن الآداب والدين، وكشفت عن التحاقها بالعمل في إحدى الشركات.

