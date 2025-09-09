إعلان

سما المصري: "مش هروح ألمس الكعبة بفلوس غيري"

03:46 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    سما المصري (5)
  • عرض 9 صورة
    سما المصري (6)
  • عرض 9 صورة
    سما المصري (7)
  • عرض 9 صورة
    سما المصري (10)
  • عرض 9 صورة
    سما المصري (11)
  • عرض 9 صورة
    سما المصري (3)
  • عرض 9 صورة
    سما المصري
  • عرض 9 صورة
    سما المصري (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة سما المصري صورة لها بالحجاب عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلقت: "أنا لما أروح أزور بيت الله وقبر الحبيب هاطلع من فلوسي الحلال، لما ربنا يكرمني أكتر وأجيبها من شغلي".

وتابعت: "اللي عايز يساعدني بجد يبعتلي رسالة أعمل إعلان لو عنده أي منتج، غير كده كتر خيركم، أنا مش هاروح ألمس الكعبة بفلوس غيري.. شكرًا".

يذكر أن الفنانة سما المصري أعلنت ارتداء الحجاب والابتعاد عن نشر أي محتوى يتضمن جرأة أو خروج عن الآداب والدين، وكشفت عن التحاقها بالعمل في إحدى الشركات.

اقرأ ايضًا:

"واتش إت" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "ولد بنت شايب"

رسالة غامضة من دينا فؤاد تثير قلق متابعيها

أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد إعلان انفصالها

سما المصري الكعبة سما المصري بالحجاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم