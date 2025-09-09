إعلان

تعرف على موعد ومكان حفل هاني شاكر في ديترويت

12:30 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائي جديد بمدينة ديترويت الأمريكية، يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل.

وروج "شاكر" للحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر البوستر الدعائي وعلّق قائلًا: "جمهوري الحبيب في ديترويت.. أشوفكم على خير في حفلة جميلة يوم السبت ١ نوفمبر".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر كان ألبومه الأخير بعنوان "اليوم جميل"، والذي طرحه عبر المنصات الرقمية وضم 9 أغنيات متنوعة، منها: "يا ويل حالي"، "اديتك ورود"، "حمل الليالي"، "تعباني حياتي"، "اليوم جميل"، "فيه حل"، "مالكة كل حياتي"، "عادي"، و"بستان شوك".

