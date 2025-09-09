ماجد المصري يهنئ ابنه آدم بعيد ميلاده: "أغلى الغاليين"

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأ الفنان ماجد المصري نجله آدم بمناسبة عيد ميلاده، ونشر مقطع فيديو يضم عددًا من الصور التي تجمعهما، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّق "المصري" على الفيديو قائلًا: "حبيبي يا آدم ربنا يحفظك يا أغلى الغاليين.. كل سنة وإنت طيب يا طيب.. بحبك يا مصري".

يذكر أن الفنان ماجد المصري بدأ مؤخرًا تصوير مشاهده الأولى في فيلم "الست لما" مع النجمة يسرا، مجسدًا شخصية زوجها، حيث يواجهان معًا العديد من المواقف.

ويشارك في بطولة الفيلم: يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، إضافة لعدد من ضيوف الشرف. العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش عددًا من قضايا المرأة.

