شبهك أوي.. جوري بكر تحتفل بعيد ميلاد نجلها (صورة)

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة جوري بكر بعيد ميلاد ابنها تيم، ونشرت صورًا تجمعهما عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وكتبت: "من سنتين جيت نورت قلبي وروحي وحياتي بشكر وبحمد ربنا عليك كل يوم، كل سنة وإنت قلبي، كل سنة وإنت حتة مني يا حبيبي يا نور عيني".

ولاقت الصورة إعجاب جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "الله يبارك فيه يارب، ربنا يخليكم لبعض، كل سنة وهو طيب، ربنا يحفظه، شبهك أوي".

يذكر أن الفنانة جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة"، بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

