هدى المفتي تنشر إطلالات متنوعة تودع بها الصيف

11:26 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، 8 إطلالات مختلفة تنوعت بين الكاجوال والجريئة، لتودع بها فصل الصيف.

وحازت الصور على إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة جدًا"، "إزاي في جمال كده"، "ما شاء الله"، "زي القمر".

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو"، بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، وإخراج كوثر يونس.

