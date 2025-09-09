محمد رمضان لجمهوره: استعدوا علشان نعرف العالم قوتنا وحجمنا

كتب-مصطفى حمزة:

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة إلى جمهوره، مؤكدا أن الدعم الذي يجده، ساعده على تجاوز العقبات التي واجهها.

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته في موقع فيسبوك، الرسالة، وكتب: "لو في كلمة أكبر من حبايبي كنت كتبتها.. لأن كل موقف صعب اتعرضتله ومطبات اتحطت في طريقي عديتها بفضل ربنا ثم دعمكم ووقفتكم في ضهري.. بقولكم ده علشان البوست اللي جاي وصلت له بسبب محبتكم وإخلاصكم، هدفي هو وصول صوتنا ولغتنا وشخصيتنا مش بس لأمريكا للعالم كله .. استعدوا علشان نعرف العالم قوتنا وحجمنا ، ثقة في الله أكبر نجاح".

وطرح الفنان محمد رمضان، مؤخرا عبر قناته في موقع يوتيوب، أغنية "قلبي طاير"، والتي يقدمها بمشاركة الفنان العراقي أحمد ستار، وحققت ما يزيد عن مليون و700 ألف مشاهدة.