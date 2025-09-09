إعلان

بالصور | عبير صبري تشارك الجمهور أحدث ظهور لها.. وروجينا تغازلها

10:00 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها صورًا جديدة لها، تم تعديلها بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.

ونشرت عبير صبري مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "داخل كل قدر سر يقودك لقدر آخر"، والتي تفاعلت معها الفنانة روجينا، والمطربة بوسي.

كانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

عبير صبري
