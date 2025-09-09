إعداد- مصراوي:

شارك نجوم الفن والمشاهير جمهورهم ومتابعي حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ولقطات مختلفة يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر، مصراوي يستعرض أبرزها في السطور التالية..

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة لها.

غادة عادل

نشرت النجمة غادة عادل صورة لها بصحبة كلبين عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، لاقت إعجاب متابعيها، وعلقت "ثق دائما بالحيوانات".

أسما شريف منير

شارك الفنان شريف منير متابعيه صورة لابنته أسما، وحرص على تهنئتها بعد ارتدائها للحجاب، وكتب "ألف مبروك لبنتي الحبيبة أسما.. ربنا يثبتك ويرضى عنك يا حبيبتي".

سميرة أحمد

شارك الإعلامي الكبير محمود سعد، متابعي حسابه على موقع انستجرام، صورة للنجمة الكبيرة سميرة أحمد، معلقا "صباح جميل مع الفنانة الكبيرة والعزيزة جدا سميرة أحمد".

ساندي علي

نشرت الفنانة ساندي علي صورًا جديدة عبر انستجرام، أثناء تواجدها في باريس، بينها صورة وهي تتناول وجبة الإفطار.

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صورًا تجمعها بزوجها وابنتها ووالد ابنتها عبر انستجرام، احتفالا ببدء العام الدراسي، وعلقت "بقالنا 12 سنة بناخد الصورة دي، كل سنة شكلنا بيتغير وكل سنة لارا بتحب حاجات جديدة، وبتكبر ما شاء الله، يا رب يجمعنا دايماً ويخليها لينا ويبارك في عمرنا لحد ما توصل الجامعة آمين يا رب. الحمد لله الحمد لله".

نادية الجندي

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورًا عبر انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية، واكتفت في تعليقها بوضع عدد من القلوب.

دياموند بوعبود

احتفلت الفنانة دياموند بوعبود بعيد ميلاد زوجها الفنان هاني عادل، ونشرت صورة تجمعهما عبر انستجرام، وعلقت "كل سنة وانت طيب وبخير وصحة وفرح وسعادة، بتمنالك عيد سعيد وحياة مليانة سلام جمال خير وأمان، ولحظات مرسومة بموسيقى، بألوان وأحلام، تعيش وتتنفس من نور وتبقى هاني الحب، 8 سبتمبر 2025 عيدك يا الإنت العيد".

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد، عبر انستجرام لقطات مختلفة لها في فيديو، التقطتها على البحر، ووضعت في تعليقها قلوب من اللون الأخضر.

مي فاروق

شاركت المطربة مي فاروق جمهورها ومتابعي حسابها على انستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنتها وابنها، من أول يوم في العام الدراسي الجديد.