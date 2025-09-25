"زيارتي لأجدادي".. محمد رمضان يوثق زيارته لمتحف متروبوليتان في نيويورك

زار الفنان محمد رمضان، متحف متروبوليتان الشهير في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونشر "رمضان"، صور ومقاطع فيديو، عبر خاصية "ستوري" حسابه على إنستجرام، ظهر خلالها وهو يتجول داخل المتحف وبالتحديد القسم الخاص بالحضارة الفرعونية، وعلق: "خلال زيارتي لأجدادي الفراعنة في نيويورك".

وكان محمد رمضان، قد أعلن مؤخرا عن بدء تصوير أغنيته الجديدة مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكشف في وقت سابق عن تعاونه معها لأول مرة، قائلا: "المفاجأة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع التاني من سبتمبر، وسعيد بالتعاون معاها واهتمامها بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني وأغنيتها المفضلة بم بم ويارب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".

يذكر أن، محمد رمضان ينتظر عرض فيلم "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

