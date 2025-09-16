حب ورومانسية في الساحل.. 20 صورة جمعت هاجر أحمد مع زوجها

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة هاجر أحمد على الاستمتاع بإجازة الصيف 2025 في الساحل الشمالي، رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد.

وشاركت هاجر جمهورها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي أجمل اللحظات الرومانسية التي تقضيها دائمًا مع زوجها في عدد من الحفلات المتنوعة لنجوم الغناء مما جعلها تتصدر التريند.

ونستعرض أبرز 20 صورة جمعت هاجر أحمد وزوجها.

جدير بالذكر أن هاجر أحمد شاركت في رمضان 2024 بمسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، انتصار، إخراج مرقس عادل، كما عُرض لها فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، إخراج عمرو عرفة.

