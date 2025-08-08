كتب - مروان الطيب:

يتعرض المشاهير حول العالم لمواقف محرجة تجمعهم بالجمهور وذلك في العديد من المناسبات الاجتماعية والأماكن العامة حتى وصل الأمر إلى التطاول بالأيدي واستخدام العنف.

وانضم للقائمة الفنان أحمد عبد العزيز الذي تعرض لموقف محرج، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له وهو يرفض مصافحة أحد المعجبين، مما أثار جدلا كبيرا بين جمهوره واعتبره البعض تصرف لا يليق بحجم نجوميته.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز المواقف المحرجة التي جمعت النجوم والجمهور في السطور التالية:

أحمد عبد العزيز

أثار الفنان أحمد عبد العزيز جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له وهو يرفض مصافحة أحد المعجبين، وظهر غير مكترثا به وسط انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كونها ليست المرة الأولى وقيامه في موقف سابق برفض مصافحة أحد المعجبين من ذوي الهمم أثناء حضوره عزاء الفنانة شيرين سيف النصر.

عمر الشريف

يعد الممثل العالمي الراحل عمر الشريف من أبرز النجوم الذين لا يتمالكون أنفسهم أمام العامة، حيث ظهر من قبل وسط عدد من الصحفيين أثناء وجوده بإحدى دورات مهرجان الدوحة، وقامت إحدى الصحفيات بالإلحاح عليه لإجراء حوار، إلا أن عمر الشريف انزعج وصفعها أمام الجميع، وطلبت منها إدارة المهرجان التكتم على الموقف.

ويل سميث

أثار الممثل الأمريكي ويل سميث جدلًا كبيرًا بصفعه الممثل الكوميدي كريس روك على الهواء مباشرة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94 عام 2022، حيث قام كريس روك بالسخرية من زوجة ويل سميث، جادا بينكيت سميث بسبب حلق شعر رأسها بالكامل، ليقرر ويل سميث الصعود على المسرح وصفع كريس روك وسط صدمة الجميع من رد فعله، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها بين مؤيد ومعارض لما فعله سميث، إلا أن الأخير قام بالاعتذار لكريس روك ولكن لم يقبل اعتذاره على الرغم من علاقة الصداقة التي تجمعهما منذ سنوات.

كريستين بيل

حضرت الممثلة الأمريكية كريستين بيل، العرض الخاص لفيلم الكوميديا "The Boss" عام 2016، وأثناء تواجدها على السجادة الحمراء حاول أحد الصحفيين والذي ظهر مترنحًا إجراء لقاء صحفي معها، وبدى وكأنه مخمورا لتحاول بعدها كريستين الابتعاد عنه، إلا أنه قام بمسكها من ذراعها لتقوم الأخيرة بصفعه أمام المتواجدين.

جيجي حديد

تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، لموقف محرج خلال حضورها أحد عروض الأزياء، وبمجرد خروجها قام أحد المعجبين بحمل جيجي وسط دهشتها وقامت بصفعه وانهالت عليه بالضرب وسط صراخ شقيقتها بيلا حديد التي طالبت المعجب بالابتعاد عنها وعدم لمسها وعلقت بعدها بأحد اللقاءات: "معجب!.. المعجبون الحقيقيون كانوا هناك ويمكنهم أن يخبروك ماذا حدث، لدي كل الحق أن أدافع عن نفسي، كيف تجرأ هذا الأحمق على الاعتقاد أن لديه الحق في أن يحمل شخصًا غريبًا عنه تماما".

عمرو دياب

تعرض الفنان عمرو دياب لموقف محرج أثناء إحياء أحد حفلات الزفاف، حيث قام أحد المعجبين بجذبه في محاولة منه لالتقاط صورة تذكارية معه، إلا أن عمرو دياب لم يتمالك نفسه وقام بصفعه أمام الجميع وأثار المشهد جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من رأى أن تصرف عمرو دياب جاء رد فعل لما فعله المعجب، ومنهم من هاجم الهضبة بشدة.

محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان، لموقف محرج أثناء تواجده في مراسي بالساحل الشمالي، بعدما حاول أحد المعجبين تصوير مقطع فيديو معه، إلا أن رمضان طالبه بحذف الفيديو وسط رفض المعجب ليقوم رمضان بعدها بصفعه أمام المتواجدين، وقام بعدها بنشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي واعتذر لأهل المعجب.