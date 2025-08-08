"الأب والفنان"..رامز جلال ينعى سيد صادق بكلمات مؤثرة

كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان رامز جلال، الفنان سيد صادق الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 80 عاما.



ونشر رامز نعيه عبر حسابه على "X" وكتب: "البقاء والدوام لله في وفاة المغفور له الأب والفنان والأستاذ سيد صادق وإنا لله وإنا إليه راجعون".





وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسيقام العزاء غدا السبت بنفس المسجد عقب صلاة المغرب.



يذكر أن، رامز جلال ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية بعنوان "بيج رامي" ويشاركه البطولة كل من محمد أنور، نسرين أمين، محمد عبد الرحمن، محمود حافظ، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، إخراج محمود كريم.





