نور دياب تهنئ مدرب الرقص ياسين رشدي بعيد ميلاده: "أنت الأمان"

كتب- مروان الطيب:

احتفلت نور عمرو دياب بعيد ميلاد صديقها مدرب الرقص ياسين رشدي عبر حسابها على انستجرام.

نشرت نور مقطع فيديو جديد جمعها بـ ياسين وهما يرقصان، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا ياسين، متوهج في كل شيء، هناك شرارة وجرأة بداخلك، ومليء بالحياة، ووسط كل ذلك هناك قلبك شيء نادر وجميل".

واستكملت: "أنت واثق، جذاب، مليء بالحضور. أنت ملك كل مساحة تدخلها. ابتسامتك وضحكتك تُغيران الأمور. طاقتك تُحيط بالناس".

مضيفة: "أنت الفرح. أنت الدفء. أنت الأمان بطريقة لا تحتاج إلى شرح. وحتى في اللحظات الهادئة، أنت معي، شكرًا لك على أن تكون كما أنت مع كل ما هو جميل في المستقبل، كتبتُ هذا من أجلك لأنك تستحق كل ذلك".