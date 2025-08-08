بالصور.. إيهاب توفيق يتألق في حفل "ليلة التسعينات" بموسم جدة ‎

كتب- هاني صابر:

أحيا المطرب إيهاب توفيق، مساء أمس الخميس، حفله بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة 2025 تحت شعار "ليلة التسعينات في جدة".

وأقيم الحفل على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وجمع كبار نجوم الجيل الذهبي من عمالقة الغناء في التسعينات بينهم المطرب محمد فؤاد، وسط حضور جماهيري كامل العدد أضفى على الأمسية أجواء مميزة من الحماس والحنين إلى الماضي.

تميز الحفل بتقديم باقة من أشهر أغاني التسعينيات التي ما زالت تلاقي حب الجمهور وتمتزج فيها الأصوات مع العروض البصرية والديكورات التي استحضرت روح التسعينات، مما جعل الحفل تجربة فنية متكاملة تجمع بين الحنين للماضي واللمسات العصرية.

وقدم إيهاب توفيق بالحفل عدد من الأغاني منها "سحراني"، "ملهمش في الطيب"، "تترجى فيا"، "عامل عاملة"، "أحلى منهم"، "مشتاق"، "هدي القمر"، "بحبك يا أسمراني"، إلى جانب أغاني أخرى.

على صعيد آخر، يستعد إيهاب توفيق لإحياء حفل ختام فعاليات الدورة 33 لمهرجان القلعة 2025، والمقرر في 23 أغسطس الجاري على مسرح محكى القلعة.