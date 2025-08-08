موعد ومكان عزاء الفنان القدير سيد صادق

كتب- هاني صابر:

كشف السيناريست لؤي السيد نجل الفنان القدير سيد صادق، عن موعد ومكان عزاء والده الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025.

وكتب نجل سيد صادق، عبر حسابه على فيسبوك: "العزاء غدا في مسجد الشرطة (قاعة الرزاق) بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب".

وتوفي الفنان سيد صادق، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 80 عاما.

وكان "لؤي"، أعلن عبر حسابه على "فيسبوك"، عن وفاة والده، ودفنه في مقابر بطريق الفيوم.

وسبق أن نال سيد صادق تكريمًا خاصًا في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين قبل نحو عامين، حيث ظهر متأثرًا خلال كلمته وهو يروي تلقيه اتصالًا من نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لإبلاغه بقرار تكريمه، مؤكّدًا حينها أنه بكى من الفرح وأعرب عن أمله في العودة إلى التمثيل بعد غياب.

ورغم اكتفائه بالدبلوم الثانوي، نجح الفنان الراحل في شق طريقه بعالم الفن عبر أدوار ثانوية، مستفيدًا من ملامحه الحادة وبنيته الجسدية التي أهلته لتجسيد شخصيات الشر ورجال الأعمال الخارجين عن القانون.

وامتدت مسيرته بين السينما والدراما، مقدّمًا أدوارًا بارزة في أفلام كدة رضا، والإمبراطور، وحسن ومرقص، وفوزية البرجوازية، فضلًا عن مشاركته في مسلسلات يتربى في عزو، وفرقة ناجي عطا الله، والنساء قادمون.