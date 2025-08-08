بسبب إطلالتها بالشورت.. بوسي تتصدر التريند (صور)

كتبت- نوران اسامة:

تصدر إسم المطربة بوسي، تريند مؤشر البحث خلال الساعات الماضية بسبب إطلالتها الجديدة التي ارتدت خلالها "شورت" بأحدث ظهور لها.

وأثارت إطلالة بوسي تفاعل الجمهور معها، حيث أشار أحد متابعيها إلى فقدانها الكثير من الوزن. فيما قال آخر إنها احلوت وأصبحت أكثر جمالا من قبل.

يذكر أن، المطربة بوسي والمطرب سعد لمجرد قدما أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

فيلم "الشاطر" شارك في بطولته أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.