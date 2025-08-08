إعلان

19 صورة جريئة لـ داليا البحيري أمام البحر من المصيف والجمهور يعلق

02:47 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (1)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (4)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (3)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (5)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (7)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (8)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (9)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (10)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (11)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (12)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (13)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (14)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (6)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (16)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (17)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (15)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (18)
  • عرض 19 صورة
    داليا البحيري (19)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مروان الطيب:

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت داليا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هنغني كمان وكمان، أضحك وأخفي حزن الأيام حتى تخدع الحزن فيستحي ويتركك ويذهب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، أجمل فنانة، الصيف وحلاوته، ملكة جمال الكون، الجمال عدى الكلام".

يذكر أن، داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وإخراج جمال عبدالحميد.

داليا البحيري إطلالة جريئة إنستجرام المصيف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان