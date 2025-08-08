19 صورة جريئة لـ داليا البحيري أمام البحر من المصيف والجمهور يعلق

كتب - مروان الطيب:

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت داليا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هنغني كمان وكمان، أضحك وأخفي حزن الأيام حتى تخدع الحزن فيستحي ويتركك ويذهب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، أجمل فنانة، الصيف وحلاوته، ملكة جمال الكون، الجمال عدى الكلام".

يذكر أن، داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وإخراج جمال عبدالحميد.