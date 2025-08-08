إعلان

"قمر الساحل".. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي والجمهور يغازلها (صور)

02:40 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي (2)
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي (1)
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي (3)
  • عرض 5 صورة
    نرمين الفقي (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة صيفية لها من أحدث ظهور.

ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم جميل مع حبايبي وضحكة من القلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر الساحل، حلويات مسكرات اشطات، الجمال والأناقة، القمر طل علينا، إيه الحلاوة دي يا نرمين".

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

نرمين الفقي إنستجرام نرمين الفقي السوشيال ميديا إطلالة نرمين الفقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان