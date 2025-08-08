"قمر الساحل".. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة صيفية لها من أحدث ظهور.

ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم جميل مع حبايبي وضحكة من القلب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر الساحل، حلويات مسكرات اشطات، الجمال والأناقة، القمر طل علينا، إيه الحلاوة دي يا نرمين".

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.