بملابس جريئة.. داليا شوقي تنشر صورا لإطلالة ظهرت بها في مهرجان الجونة

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة الشابة داليا شوقي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة سبق أن ظهرت بها في وقت سابق بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ونشرت داليا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية ملابس جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "

وأطلت داليا شوقي، في وقت سابق بهذه الإطلالة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "الفستان الأبيض".

الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، وتدور أحداثه حول "وردة" عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة من الحفل، مما يدفعها للبحث عن فستان بديل برفقة صديقتها في شوارع القاهرة. تعكس القصة رحلة عميقة لاكتشاف الذات وعلاقتها بالمدينة.

فيلم الفستان الأبيض من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال و سلوى محمد علي ولبني ونس وأروى جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال.