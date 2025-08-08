كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، رسالة خاصة للمطربة أنغام بعد إجرائها عملية جراحية وإزالة جزء من البنكرياس.

ونشرت نبيلة، صورة لأنغام بالمستشفى، عبر حسابه على إنستجرام، وعلقت: "حمدا لله على سلامة الفنانة العزيزة أنغام، وإتمام العملية الجراحية بسلام وتمنياتي لها بتمام الشفاء والعودة لأرض الوطن ولجمهورها وأحبابها في أقرب وقت بإذن الله".

يذكر أن، الإعلامي محمود سعد، قال في تدوينة سابقة على فيسبوك، عن حالة المطربة أنغام: "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".