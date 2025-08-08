تامر حبيب يوجه رسالة لـ أنغام بعد إجرائها عملية جراحية

كتب- هاني صابر:

وجه السيناريست تامر حبيب، رسالة خاصة للمطربة أنغام بعد إجرائها عملية جراحية واستئصال جزء من البنكرياس.

ونشر حبيب، صورته مع أنغام، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إن شاء الله تقومي من الوعكة الثقيلة دي أحلى وأقوى وأصح، احنا كتير أوي أوي أوي اللي بنحبك وانتي عارفة انتي بالنسبة لي أنا بالذات إيه يا حبيبتي يا غالية انتي".

وأضاف: "إن شاء الله بعد العملية الدقيقة اللي اتعملت النهاردة يتم لك الشفاء وترجعي تلعلعي وتفرحينا.. قلوبنا معاكي وبندعيلك كلنا يا أحلى أنغام الحياة".

يذكر أن، الإعلامي محمود سعد، قال في تدوينة سابقة على فيسبوك، عن حالة المطربة أنغام: "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".