حدث بالفن| صور أم مكة مع النجوم و"الكينج" يغادر المستشفى وحالة محمد صبحي الصحية
12:21 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ 10 صور لـ أم مكة مع النجوم، تفاصيل نقل أنغام وصبحي ومنير للمستشفى، أول صورة لمحمد منير بعد مغادرة المستشفى، محمد رمضان من كواليس أحدث أغانيه في نيويورك، حاتم حافظ يكشف تفاصيل جديدة عن تصريحات مصطفى كامل المثيرة للجدل عن أنغام، وغيرها من الأخبار.
تامر فرج نادية الجندي نسرين طافش حاتم حافظ مصطفى كامل أنغام محمد رمضان عمرو دياب أغنية بابا محمد منير أشرف زكي محمد صبحي أم مكة
