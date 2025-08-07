إعلان

بعد العثور على 2 كجم ذهب بمنزلها.. 10 صور لـ أم مكة مع النجوم

12:52 ص الخميس 07 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أم مكة مع الفنانة مي سليم
  • عرض 10 صورة
    أم مكة مع الفنانة وفاء عامر (
  • عرض 10 صورة
    أم مكة مع الفنانة وفاء عامر
  • عرض 10 صورة
    أم مكة مع الفنانة مي سليم
  • عرض 10 صورة
    أم مكة مع الفنانة وفاء عامر
  • عرض 10 صورة
    ام مكة والفنانة مي سليم
  • عرض 10 صورة
    أم مكة وعبد الباسط حمودة
  • عرض 10 صورة
    أم مكة مع الفنانة مي سليم (
  • عرض 10 صورة
    وفاء عامر وأم مكة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

أثارت البلوجر"أم مكة" حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد العثور على مشغولات ذهبية بحوزتها بوزن 2 كجم، وبعض الأوراق الخاصة بملكيتها لعدة عقارات.

وسبق أن التقت أم مكة بعدد من الفنانين، ونشرت صورها معهم على منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنانة وفاء عامر والفنانة مي سليم والمطرب عبدالباسط حمودة.

وكانت جهات التحقيق المختصة، قررت الثلاثاء الماضي، تجديد حبس البلوجر "أم مكة" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها ينشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، والخروج عن الآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل والتشكيك في مصادر ثروتهما.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط البلوجر "أم مكة" وأم سجدة وبمواجهتهما اعترفتا بنشر الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

البلوجر أم مكة العثور على 2 كجم ذهب مع أم مكة أم مكة مع النجوم تجديد حبس البلوجر أم مكة القبض على البلوجر أم مكة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل