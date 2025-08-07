بعد العثور على 2 كجم ذهب بمنزلها.. 10 صور لـ أم مكة مع النجوم

كتبت- نوران أسامة:

أثارت البلوجر"أم مكة" حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد العثور على مشغولات ذهبية بحوزتها بوزن 2 كجم، وبعض الأوراق الخاصة بملكيتها لعدة عقارات.

وسبق أن التقت أم مكة بعدد من الفنانين، ونشرت صورها معهم على منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنانة وفاء عامر والفنانة مي سليم والمطرب عبدالباسط حمودة.

وكانت جهات التحقيق المختصة، قررت الثلاثاء الماضي، تجديد حبس البلوجر "أم مكة" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها ينشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، والخروج عن الآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل والتشكيك في مصادر ثروتهما.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط البلوجر "أم مكة" وأم سجدة وبمواجهتهما اعترفتا بنشر الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.