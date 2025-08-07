شيماء سيف تحتفل بعيد ميلادها وسط صديقاتها.. ونجوم الفن يهنئون

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة شيماء سيف بعيد ميلادها الذي وافق يوم الأربعاء 6 أغسطس الجاري.

وحرصت شيماء على نشر مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، يتضمن لقطات وصورًا تذكارية من حفل عيد ميلادها بحضور صديقاتها.

وتلقت شيماء، التهاني من نجوم الفن، أبرزهم النجمة يسرا، التي كتبت: يا حبيبتي كل سنة وانتي طيبة صديقتي وأختي العزيزة، أنتي أجدع ست في الدنيا.. بحبك"

كما وجه لها التهنئة كلًا من الفنان شيكو، والفنانة دياب، ومطرب المهرجانات مصطفى عنبة، وغيرهم.

شاركت شيماء سيف، في مسلسل "برستيج"، من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمد عبدالرحمن توتا، راندا عوض.

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