قائمة جوائز الفائزين بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 18

كتب- نوران أسامة:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، حفل ختام المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان محمد رياض، وتم خلاله توزيع جوائز الفائزين بهذه الدورة رقم 18.

وأعلن المهرجان، عن قائمة الفائزين بجوائز الدورة 18 بحفل ختام المهرجان الذي أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وجاءت قائمة الجوائز للفائزين بالمهرجان القومي للمسرح، كالتالي:

- أفضل دور أول رجال.. محمد ناصر عن عرض "العشاء الأخير".

- أفضل ممثل دور ثان.. مناصفة بين كل من عبد الرحمن مصطفى عن عرض "الأولاد الطيبين" ومحمد الشاهد عن عرض "جرارين السواقي".

- أفضل ممثل صاعد.. مناصفة بين سعيد سلمان عن عرض "الوحش" وأمير عبد الواحد عن عرض "الأخوة كرامازوف".

- أفضل دور أول نساء.. ريم أحمد عن عرض "كارمن".

- أفضل ممثلة دور ثان.. الاء علي عن عرض "الأخوة كرامازوف".

- أفضل ممثلة صاعدة.. مناصفة بين كل نيللي الشرقاوي عرض "الأخوة كرامازوف" ونغم صالح عن عرض "جسم وأسنان وشعر مستعار".

- أفضل إخراج مسرحي.. مازن الغرباوي عن عرض "جسم وأسنان وشعر مستعار".

- أفضل مخرج صاعد.. محمد أيمن عن عرض "الأولاد الطيبون".

- أفضل مؤلف مسرحي.. محمود جمال الحديني عن عرض "يمين في أول شمال".

- أفضل مؤلف صاعد.. محمد عادل النجار عن عرض "أفضل من رأى الشمس".

- أفضل ديكور.. مناصفة بين محمد طلعت عن "مرسل الى" وأحمد شربي عن عرض "كارمن".

- أفضل أزياء.. رحمة عمر عن عرض "مارلين".

- أفضل تصميم إضاءة.. محمود الحسيني عن عرض "محاكمة السيد آرثر ميلر".

- أفضل موسيقى.. مناصفة بين "محمود عز ومحمود شعراوي" عن عرض "جسم وأسنان وشعر مستعار" وزياد هجرس عن عرض "ثرثرة".

- أفضل أداء حركي.. سالي أحمد عن عرض "كارمن".

- أفضل دراماتورج.. محمد عادل النجار عن عرض "جرارين السواقي".

- أفضل أشعار.. احمد زيدان عن عرض "ثرثرة".

- أفضل دعاية مسرحية.. يوسف صقر عن عرض "استدعاء ولي أمر".

جوائز لجنة التحكيم الخاصة

- العمل الجماعي.. عرض "حواديت".

- الفنان مجدي الفولي توزيع اوركسترالي عرض "الباروكة".

- نادين اشرف ماكياج عرض "الوحش".

مسابقة المقال النقدي مناصفة بين كل من محمد علام ومحمود الحلواني.

مسابقة البحث النظري التطبيقي.. ياسمين السابق.