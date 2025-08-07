حدث بالفن | نجم يتعرض لوعكة صحية وخطوبة فنانة وتطورات حالة أنغام

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ نقل محمد منير إلى المستشفى وتأجيل حفله بمهرجان العلمين، محمود سعد يكشف حالة أنغام الصحية، وفاة أرملة الفنان حمدي غيث، وتعليق محمد هنيدي على قرار اعتماد موسم الرياض على فنانين سعوديين وخليجيين، الصور الأولى من خطوبة الفنانة هنا داود، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: