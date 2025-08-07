مي عمر بفستان قصير ومي سليم على البحر.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم على البحر بفستان صيفي أنيق باللون الأزرق، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صور جديدة لها وظهرت بفستان قصير، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

سارة الشامي

ظهرت الفنانة سارة الشامي بمكياج هتدئ، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها وظهرت داخل سيارتها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

درة

تألقت الفنانة التونسية درة في أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة رقيقة ارتدت خلالها فستان باللون الأبيض.

نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور جمهورها صورة جديدة لها وظهرت خلالها مع دكتور الأسنان الخاص بها، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة من أحدث ظهور لها على طريقة الـ "سيلفي"، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي بدون مكياج، أثناء قضاء عطلتها الصيفية ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.