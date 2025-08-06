كتب- معتز عباس:

اعتذر المطرب رامي جمال عن المشاركة في مهرجان العلمين المقرر إقامته يوم 16 أغسطس الجاري، بسبب تعرض النجم محمد منير لوعكة صحية وتأجيل حفله الغنائي أيضًا في مهرجان العلمين.

وكتب رامي عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "أولا ألف سلامة على الغالي الكينج محمد منير، نشوفك بمليون سلامة".

وأضاف: "ثانيا بما أني كنت بتشرف إني مشارك في حفل مهرجان العلمين يوم ٨/١٦ مع أستاذنا يبقى الحفل مينفعش ولا يمكن يكون غير معاه بعد ما نتطمن عليك يا حبيبي".

وأكمل: "أنا بعتذر للجمهور اللي حجز ورتب نفسه علي يوم ١٦ إن الحفل لازم يتأجل لحد ما نتطمن على العبقري القيمة والقامة المصرية المحترمة محمد منير، دعواتكم يخف ويقوم بألف سلامة ولما يتم تحديد ميعاد تاني هنعرفكم وبشكر شركة تذكرتي على المجهود الجميل اللي عاملينه معانا وفي المهرجان عموما وتحيا مصر".

يذكر أن محمد منير أعلن منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، تأجيل حفله الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وجاء في البيان الصادر عن الكينج: "نظرا لتعرض النجم الكبير الكينج محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى ،تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل ويواصل حاليا استكمال علاجه".

وتابع: "خلال الأيام المقبلة يستعيد نشاطه الفني ويستكمل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد وكان طرح له قبل أيام أغنية (أنا الذي) وسبقها دويتو (الذوق العالي) مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات".

وأضاف: "وكان الكينج محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية " ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا".

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