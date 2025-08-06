25 نجمة أمام البحر تستمتعن بإجازة الصيف (صور)

كتب - معتز عباس:

تواصل نجمات الفن، استمتاعهن بأجواء الصيف المشمسة، حيث تشاركن متابعيهن على وسائل التواصل الاجتماعي لحظاتهن الممتعة على الشواطئ في الساحل الشمالي أو في المدن الأوروبية.

وتشارك النجمات جمهورهن صوراً وفيديوهات تظهر أناقتهن وجمال اختياراتهن من الأزياء التي تتناغم مع حرارة الصيف وأجواء البحر، حيث تتنوع إطلالاتهن ما بين الفساتين الملونة والقصيرة، والملابس الخفيفة، وملابس البحر الأنيقة التي لفتت الأنظار وحققت تفاعلًا كبيرًا بين متابعيهن على السوشيال ميديا.

ومع حلول فصل الصيف، تتجه أنظار نجمات الفن نحو الشواطئ الساحلية لقضاء عطلاتهن والاستمتاع بأشعة الشمس والمياه الصافية، حيث تتحول الشواطئ إلى منصة عرض لأحدث صيحات الموضة الصيفية، وتتألق النجمات بإطلالات جذابة وعصرية.

وكشفت أكثر من نجمة عن إطلالتهن أمام البحر، أبرزهن، مي عمر، مي سليم، منة عرفة، ليلى علوي، دينا فؤاد، منة فضالي، بشرى، رانيا منصور، ملك قورة، ملك زاهر، جومانا مراد، هدى الاتربي، مريم الجندي، وغيرهن من النجمات.

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