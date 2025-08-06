وفاة أرملة الفنان حمدي غيث

كتب- مروان الطيب:

أعلنت ميادة ابنة الفنان الكبير الراحل حمدي غيث، عن وفاة زوجة والدها، ووالدة شقيقتها "مي".

وكتبت ميادة، عبر حسابها على "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله زوجة المرحوم بإذن الله والدي وأمي الثانية ووالدة أختي الوحيدة مي حمدي غيث، وسيقتصر العزاء على صلاة الجنازة والدفن بالمقابر بناء على وصيتها".

يذكر أن، الفنان القدير حمدي غيث رحل عن عالمنا في 7 مارس 2006 عن عمر يناهز 82 عامًا، وبدأ العمل الفني في منتصف الخمسينات من خلال فيلم "صراع في الوادي"، وقدم للسينما أفلام عديدة منها "بنات الليل، الناصر صلاح الدين، فجر يوم جديد، الرسالة، أرض الخوف".

كما عمل في الدراما التليفزيونية منذ حقبة الستينيات، وكان الكثير منها ينتمي للأعمال الدينية والتاريخية، ومن مسلسلاته "محمد رسول الله، الفتوحات الاسلامية، الشهد والدموع، بوابة المتولي، لا إله إلا الله، ذئاب الجبل، زيزينيا".