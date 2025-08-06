كتب - معتز عباس:

علق النجم محمد هنيدي، على قرار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالاعتماد على الفنانين السعوديين والخليجيين، خلال موسم الرياض القادم.

وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "تويتر سابقًا: "شهادة حق، من خمس سنين، مع بداية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، كنا أول مسرحية مصرية تُعرض في المواسم الترفيهية، بعدها اتعملت عشرات المسرحيات والاف الحفلات".

وأضاف: "كل فعالية كان بيشتغل فيها مئات الأشخاص، كان فيه تقدير حقيقي للفن المصري من أصغر عامل لأكبر نجم في المسرحيات".

وتابع: "دلوقتي المملكة أعلنت إنها هتعتمد بشكل شبه كامل على نجوم سعوديين وعازفين في المسرحيات والحفلات، وواجب عليا إني احترم قرار دولة احترمتنا وقدرتنا وقدرت فننا لسنين طويلة أنا ونجوم وعاملين كتير جدًّا، ودايمًا الود هيبقى موصول، شكرا المملكة العربية السعودية، شكرًا المستشار تركي آل الشيخ، وبالتوفيق".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أعلن الأيام الماضية عن ملامح وتوجهات جديدة لموسم الرياض القادم.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إن شاء الله في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".







اقرأ أيضا..

بالشورت.. ليلى علوي ترقص أمام البحر بالمصيف والجمهور يغازلها (صور وفيديو)

"هتشيل جزء من البنكرياس"..محمود سعد يكشف حالة أنغام الصحية